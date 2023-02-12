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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Экс-глава МИД Кипра лидирует на выборах президента

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис лидирует в финальном туре президентских выборов, свидетельствуют результаты экзит-поллов.

Согласно опросам избирателей на выходе с участков, 49-летний экс-министр получает от 50 до 53% голосов. Его оппонент - карьерный дипломат Андреас Маврояннис - набирает 46-49% голосов.

По данным издания Cyprus Mail, явка избирателей во втором туре составила 67,7%.

49-летний Христодулидис занимал пост главы МИД Республики Кипр с 2018 по 2022 год, до этого он был официальным представителем правительства. Перед выборам его поддержали центристские и правоцентристские партии.

66-летний Маврояннис до мая прошлого года работал переговорщиком при президенте Республики Кипр Никосе Анастасиадисе по урегулированию ситуации на Кипре. Его кандидатуру поддерживает Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ).

При этом оба кандидата избираются как независимые.

Президент Республики Кипр избирается на пять лет. Нынешний глава государства Никос Анастасиадис занимает этот пост с 2013 года. По местному законодательству, он не может переизбираться на третий срок.

Кипр Никос Христодулидис Андреас Маврояннис
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