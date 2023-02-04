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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

В Сербии выразили надежду на получение газа из Азербайджана в 2024 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Белград рассчитывает в начале 2024 года начать закупки азербайджанского газа, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Сербия стала более активно участвовать в проекте Южного газового коридора на более позднем этапе, но мы быстро работаем над тем, чтобы стать частью этого маршрута. Это позволит нам диверсифицировать наши источники поставок газа и обеспечить их большую безопасность", - сказала Джедович на министерском заседании в рамках консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) в Баку.

Ее заявление цитирует сайт министерства горнодобывающей промышленности Сербии.

По словам Джедович, осенью 2023 года будет завершено строительство газового интерконнектора Болгария-Сербия. "Первые поставки газа (из Азербайджана - ИФ) мы ожидаем в начале 2024 года, что также зависит от скорости коммерческих переговоров всех заинтересованных сторон. Мы надеемся на максимальную эффективность переговоров, чтобы газ из Азербайджана как можно скорее мог поступать в Сербию", - сказала министр.

Ранее стало известно, что Сербия за счет поставок из Азербайджана планирует покрывать до 40% потребностей в газе.

Сербия Азербайджан
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