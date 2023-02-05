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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Япония намерена ограничить экспорт оборудования для производства полупроводников

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Власти Японии собираются ввести контроль за экспортом аппаратуры для производства наиболее современных полупроводников, которые можно использовать в том числе в военных целях, сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Правительство при разработке ограничений будет консультироваться с японскими компаниями и другими сторонами, которые может затронуть ситуация.

Kyodo отмечает, что о планах стало известно после того, как Япония согласилась сотрудничать с США, которые в октябре 2022 года ужесточили требования к поставкам в КНР продукции, нужной для создания полупроводников. Однако Токио, при объявлении своих новых ограничений, не будет прямо указывать на Китай с целью избежать его ответных мер.

Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Япония и Нидерланды намерены присоединиться к ограничениям США в отношении доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников, нужных для создания микросхем. При этом Япония и Нидерланды, обеспокоенные тем, как эта ситуация повлияет на их компании, намерены выработать собственный набор мер.

7 октября Минторг США запретил продажу Китаю наиболее современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства, причем особое внимание уделили технологиям, связанным с искусственным интеллектом и c потенциальным военным применением. Японская Tokyo Electron Ltd и нидерландская ASML Holding являются двумя важнейшими поставщиками продукции, которые нужны США для эффективного применения санкций против Китая. По мнению аналитиков, с учетом этих компаний, а также ограничений на соответствующие поставки от американских компаний Applied Materials, Inc., Lam Research Corporation и KLA Corporation, китайским фирмам будет крайне трудно производить наиболее современные микросхемы.

Япония
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