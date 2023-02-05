Что произошло за день: воскресенье, 5 февраля

Смерть бывшего президента Пакистана, сбор обломков сбитого китайского аэростата, уход Гришина с поста главного тренера московского ХК "Спартак"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В возрасте 79 лет умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф. В последние годы он жил в Дубае. Мушарраф пришел к власти после переворота в 1999 году, в отставку с поста президента он ушел в 2008 году. В дальнейшем ему предъявили обвинение в госизмене и причастности к убийству экс-премьера Беназир Бхутто в 2007 году. В 2016 году его отпустили на лечение в ОАЭ.

- Сбор обломков сбитого США китайского аэростата продлится несколько дней, сообщает The New York Times. Фрагменты будут переданы ведомствам для изучения.

- Япония намерена ограничить экспорт оборудования для производства полупроводников. Kyodo отмечает, что о планах стало известно после того, как Япония согласилась сотрудничать с США. В октябре 2022 года Штаты ужесточили требования к поставкам в КНР продукции, нужной для создания полупроводников.

- Анна Щербакова не смогла выиграть премию ISU в номинации "Самый ценный фигурист". Она уступила другому золотому медалисту Олимпиады-2022 в Пекине - Нэтану Чену (США).

- Игорь Гришин подал в отставку с поста главного тренера московского ХК "Спартак". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Заварухин.