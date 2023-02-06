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Подземные толчки после второго землетрясения в Турции ощущались в Армении

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Армении почувствовали подземные толчки после второго землетрясения в Турции, сообщает в понедельник Спасательная служба МВД Армении.

Толчки ощущались в армянской столице - Ереване - силой 3 балла, в городе Гюмри на севере республики - силой 3-4 балла.

Отмечается, что сила землетрясения в эпицентре - в 60 км к северо-востоку от турецкого города Кахраманмараш - составила 10-11 баллов.

Мощное землетрясение магнитудой 7,6 в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки также ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

В результате землетрясения в Турции, по последним данным, погибли около 1 тыс. человек, в соседней Сирии - более 300.

Ранее в понедельник стало известно о втором за день землетрясении в Турции, оно было зафиксировано в центральной части страны.

Землетрясение в Турции

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Турция Армения
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