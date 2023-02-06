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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Число погибших от землетрясения в Турции возросло до 1,5 тыс. человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В результате сильного землетрясения на юге Турции количество жертв увеличилось до 1498 человек, сообщает в понедельник "Анадолу".

Еще более 8,3 тыс. человек пострадали.

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, помощь, необходимую для устранения последствий разрушительного землетрясения, уже предложили около 45 стран.

Ранее сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии погибли около 2 тыс. человек. По данным собственных источников агентства EFE, в Турции погибшими числились не менее тысячи человек, еще 785 человек погибли на территории Сирии.

Землетрясение в Турции

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Турция
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