Что произошло за день: понедельник, 6 февраля

Последствия землетрясения в Турции, приговор для Вероники Белоцерковской и новая должность Нургалиева

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Еще одно мощное землетрясение произошло в Турции. Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован в центральной части страны. В регионе продолжают ликвидировать последствия мощного ночного землетрясения. В Турции число жертв увеличилось до 1498, в Сирии - не менее 850. Россия предложила помощь Турции и Сирии в ликвидации последствий бедствия. Уже известно, что Башар Асад принял предложение Владимира Путина о помощи Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган дал указания ведомствам принять помощь российских спасателей.

- Президент РФ подписал закон о сборе геномной информации у подозреваемых и обвиняемых. Сейчас анализ ДНК берут лишь у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности.

- Источники Bloomberg сообщили о планах США ввести 200%-ю пошлину на алюминий из РФ. По данным агентства, США нацелились на российский металл, потому что российские компании, по их мнению, занимаются демпингом на рынке США, нанося ущерб американским компаниям.

- Шадаев призвал обнулить стоимость доступа операторов связи в многоквартирные дома. Министр отметил, что у жителей должен быть выбор из как минимум трех операторов.

- Суд заочно приговорил блогера Белоцерковскую к девяти годам колонии за фейки про армию. Срок наказания будет исчисляться с момента ее задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

- Рашид Нургалиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза РФ.