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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Посол Мохаммад Ахмад аль-Джабер: ОАЭ нацелены на распространение ценностей мирного сосуществования и взаимопонимания

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комплекс программных, инфраструктурных и ряда других инициатив властей ОАЭ позволяет обеспечить продвижение толерантных ценностей в стране, заявил посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер.

"В ОАЭ также было создано Министерство толерантности и мирного сосуществования, которое возглавляет министр толерантности и мирного сосуществования Его Превосходительство Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян. Правительственные департаменты работают над внедрением программ и проектов, призванных прививать ценности взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимопонимания в ОАЭ", - написал посол в своей статье.

Доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер, посол ОАЭ в РФ
Доктор Мохаммад Ахмад аль-Джабер, посол ОАЭ в РФ
Фото: Пресс-служба

"Непосредственным итогом всех этих инициатив, инфраструктурных новшеств и соглашений является то, что ОАЭ – общий дом для более 200 народов, живущих в гармонии друг с другом - стали мощным инкубатором ценностей единства, мира и культурного многообразия, маяком толерантности, мирного сосуществования и диалога", - отметил Аль-Джабер.

Он напомнил: "4 февраля 2019 Великий имам Аль-Азхара и председатель Мусульманского совета старейшин доктор Ахмед Эль-Тайеб и глава католической церкви Папа римский Франциск встретились в ОАЭ. Эта историческая встреча несла в себе посыл глобального единства, мира и сосуществования и, став поворотной, повлекла за собой подписание "Документа о человеческом братстве за мир во всем мире и мирное сосуществование" у Мемориального комплекса "Отцу основателю" в Абу-Даби. В результате Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, инициаторами которой стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет, и которая провозглашала 4 февраля Международным днем человеческого братства – данное событие с тех пор должно было отмечаться ежегодно и призывать к солидарности и единству между народами, а также продвигать идеи терпимости".

Шейх Абдулла Бин Заид, министр иностранных дел и международной сотрудничества ОАЭ
Шейх Абдулла Бин Заид, министр иностранных дел и международной сотрудничества ОАЭ
Фото: Пресс-служба

"Толерантность в ОАЭ отражает видение покойного Шейха Зайеда бин Султана Аль Нахайяна и покойного Шейха Халифы бин Зайед Аль Нахайяна. Его Высочество Шейх Мохамед бин Зайед Аль Нахайян, Президент Объединенных Арабских Эмиратов, продолжает следовать этому пути, поддерживая гуманитарную деятельность и продвигая ценности мира и сосуществования", - пишет Аль-Джабер.

Шейх Мухаммед Бин Заид, президент ОАЭ
Шейх Мухаммед Бин Заид, президент ОАЭ
Фото: Пресс-служба

"Значительным и смелым шагом на пути продвижения ценностей толерантности и мирного сосуществования стало подписание Объединенными Арабскими Эмиратами "Соглашений Авраама" с Государством Израиль в сентябре 2020 года, что явилось важным шагом навстречу мирному урегулированию на Ближнем Востоке и установлению мира и безопасности для народов региона.

Шейх Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, министр толерантности и мирного сосуществования
Шейх Шейх Нахайян бин Мубарак Аль Нахайян, министр толерантности и мирного сосуществования
Фото: Пресс-служба

Более "вещественным" доказательством приверженности Объединенных Арабских Эмиратов мирному сосуществованию является "Дом семьи Авраама" в Абу-Даби. Это впечатляющее сооружение, построенное на острове Саадият в Абу-Даби и включающее в себя мечеть, церковь, синагогу и образовательный центр, расположенные в одном месте. Этот межконфессиональный комплекс, который будет служить центром межрелигиозного диалога и взаимопонимания, был вдохновлен "Документом о человеческом братстве за мир во всем мире и мирное сосуществование" и по сути является его физическим воплощением", - пишет посол ОАЭ в статье.

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