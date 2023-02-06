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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Белорусские пограничники назвали опасной ситуацию на границе с Украиной

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Госпогранкомитете Белоруссии назвали ситуацию на границе с Украиной опасной для республики.

"С военной точки зрения, безусловно, самая опасная для нас ситуация - на южном направлении. Почему? Потому что воюющая страна, там плотность подразделений Вооруженных сил Украины, теробороны и всех остальных наиболее существенна. Мы наблюдаем там провокационные действия достаточно серьезные", - сказал начальник оперативно-аналитического управления Госпогранкомитета Дмитрий Любкин в понедельник в эфире гостелеканала СТВ.

"Мы наблюдаем такую тенденцию, что к границе подходят люди без опознавательных знаков, которых нельзя идентифицировать как пограничников. Именно они проводят недружелюбные действия: поднимают оружие в сторону наших пограничных нарядов, провоцируют", - пояснил он.

Представитель белорусского пограничного ведомства отметил, что при этом он не может сказать, что украинские пограничники вообще ушли с белорусской границы, "потому что лучше них с украинской стороны обстановку никто не знает". "Однозначно есть какие-то люди, которые консультируют, работают, может даже и в интересах разведки, постоянно там присутствуют", - отметил он.

Белоруссия Украина
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