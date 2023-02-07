В американском штате Огайо начали сброс ядовитых паров из цистерн аварийного поезда

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели начали контролируемый сброс в воздух паров ядовитых веществ из цистерн поезда, ранее потерпевшего крушение в США, сообщило агентство Associated Press (АР).

В субботу минувшей недели на железной дороге в американском штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находятся опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях.

АР пишет, что сброс паров, как объяснили специалисты, необходим, чтобы избежать взрыва цистерн, которые нагреваются из-за продолжающегося тления обломков вагонов на месте аварии. Взрыв может привести к жертвам среди жителей близлежащих населенных пунктов, поскольку диаметр разлета осколков цистерн после взрыва непредсказуем.

Для сброса давления в цистернах с химикатами с помощью взрывов крайне малой мощности в их стенках проделываются отверстия для выхода паров. Кроме того, эксперты считают, что часть паров сгорит при взрывах.

В то же время, как отмечает агентство, "официальные лица предупредили, что контролируемое сжигание части паров приведет к выбросу в воздух фосгена и хлористого водорода, в то время как фосген - высокотоксичный газ, который может вызвать рвоту и проблемы с дыханием и использовался в качестве оружия во время Первой мировой войны".

Власти приняли меры к эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной в отношении тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжению.