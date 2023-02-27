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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Конгрессе США потребовали подробности о крушении поезда с токсичным грузом в Огайо

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комитеты Палаты представителей США в ходе слушаний по вопросу крушения поезда с ядовитыми веществами в штате Огайо требуют предоставить детальную информацию, включая данные о принятых администрацией мерах, сообщает портал Axios.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер в письме министру транспорта США Питу Буттиджичу написал: "Комитет глубоко обеспокоен низкими темпами решения проблемы министерством транспорта"

Он потребовал предоставить документы о происшествии, отметив, что "разрушение инфраструктуры (...) привело к экологической катастрофе".

Конгрессмен настаивает на том, чтобы правительство доложило о политике администрации в отношении поездов, перевозящих опасные грузы.

Как сообщалось, в начале февраля на железной дороге в американском штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях.

Власти приняли меры для эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной в отношении тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжению.

Позднее жителям было разрешено вернуться в свои дома, но вскоре у части из них начались головные боли, тошнота и другие негативные последствия от стоящего в воздухе резкого химического запаха.

По данным врачей, винилхлорид в высоких концентрациях оказывает воздействие на центральную нервную систему человека.

США Огайо
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