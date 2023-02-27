В Конгрессе США потребовали подробности о крушении поезда с токсичным грузом в Огайо
Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комитеты Палаты представителей США в ходе слушаний по вопросу крушения поезда с ядовитыми веществами в штате Огайо требуют предоставить детальную информацию, включая данные о принятых администрацией мерах, сообщает портал Axios.
Председатель комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер в письме министру транспорта США Питу Буттиджичу написал: "Комитет глубоко обеспокоен низкими темпами решения проблемы министерством транспорта"
Он потребовал предоставить документы о происшествии, отметив, что "разрушение инфраструктуры (...) привело к экологической катастрофе".
Конгрессмен настаивает на том, чтобы правительство доложило о политике администрации в отношении поездов, перевозящих опасные грузы.
Как сообщалось, в начале февраля на железной дороге в американском штате Огайо произошла авария, с рельсов сошли 50 из 141 вагона грузового состава, в 20 из них находились опасные вещества. В 14 цистернах перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях.
Власти приняли меры для эвакуации населения из опасных районов, в том числе принудительной в отношении тех жителей, которые отказывались подчиниться распоряжению.
Позднее жителям было разрешено вернуться в свои дома, но вскоре у части из них начались головные боли, тошнота и другие негативные последствия от стоящего в воздухе резкого химического запаха.
По данным врачей, винилхлорид в высоких концентрациях оказывает воздействие на центральную нервную систему человека.