Уолл-стрит продолжила снижение после падения в минувшую пятницу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы продолжали оценивать обнародованные на прошлой неделе данные по рынку труда США.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 34,99 пункта (0,1%) и составил 33891,02 пункта. Лидером снижения в индексе стали акции Intel Corp., подешевевшие на 4,2%, лидером роста - бумаги Travelers Cos., выросшие в цене на 1,8%.

Standard & Poor's 500 снизился на 25,4 пункта (0,61%) - до 4111,08 пункта.

Nasdaq Composite потерял 119,5 пункта (1%) и составил 11887,45 пункта.

Как стало известно в минувшую пятницу, количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тысяч. Результат оказался существенно выше прогнозов аналитиков, в среднем ожидавших роста показателя в пределах 190 тысяч.

При этом безработица в США в декабре упала до 3,4% с 3,5% в предыдущий месяц. Это тоже стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение показателя до 3,6%.

"Состояние рынка труда является важным фактором в процессе принятия решений Федрезервом, и поэтому инвесторы определенно должны учитывать данные о безработице и новых рабочих местах, пытаясь предугадать действия ФРС в ближайшие несколько месяцев", - написали экономисты Rand Merchant Bank.

Акции Starbucks Corp. подорожали на 0,7%. Компания сообщила, что по-прежнему намерена довести количество кофеен в материковой части Китая до 9 тысяч к концу 2025 года.

Цена бумаг Tyson Foods упала на 5,7%. Американский производитель продуктов питания резко сократил чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года, а скорректированный показатель и выручка не оправдали ожидания рынка.

Капитализация производителя батареек Energizer Holdings Inc. упала на 4,9% на сообщении, что компания снизила чистую прибыль и выручку в прошлом финквартале сильнее прогнозов аналитиков.

Котировки бумаг Dell Technologies понизились на 3% на новости, что компания намерена сократить 6,65 тысяч рабочих мест, что соответствует 5% ее глобального штата.

Рыночная стоимость Life Storage Inc. подскочила на 11%. Более крупный конкурент компании Public Storage, предоставляющий в аренду помещения для хранения вещей в индивидуальных кладовках, сделал предложение о покупке Life Storage за $11 млрд. Цена бумаг Public Storage снизилась на 0,2%.

Тем временем акции Newmont Corp. опустились на 4,5% на новости, что компания сделала предложение о покупке австралийской Newcrest Mining Ltd. примерно за $17 млрд. Сделка может стать одной из крупнейших в горнодобывающей отрасли.