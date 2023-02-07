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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Иранские военные показали первую подземную базу ВВС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Военные Ирана во вторник продемонстрировали кадры с первой подземной базы иранских ВВС, сообщает "Тасним".

Съемки базы Oghab-44 вели во время ее посещения командующим вооруженными силами Ирана генерал-майором Абдулрахимом Мусави и начальником генштаба ВС Ирана генерал-майором Мохаммадом Хосейном Багери.

По данным "Таснима", на объекте могут базироваться военные самолеты различных типов, включая истребители, бомбардировщики, самолеты со средствами радиоэлектронной борьбы, а также БПЛА. Кроме ангаров, на базе располагаются командно-диспетчерский пункт, зона сбора личного состава, поднятого по тревоге, цехи для технического обслуживания и ремонта самолетов, цистерны с топливом.

О месте расположении базы не сообщается. Агентство отмечает, что Тегеран строит несколько подземных баз для ВВС в горных районах страны, и их можно использовать для обеспечения внезапности при операциях против противников Ирана.

Ранее ВВС Ирана раскрыли информацию о подземной базе БПЛА, получившей название Drone Base 313.

Иран
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