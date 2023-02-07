Президент Грузии подвергла критике власти и оппозицию из-за ситуации вокруг Саакашвили

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Грузия стала заложником ситуации вокруг Саакашвили, и призывает убрать этот вопрос из политического пространства, чтобы дать стране возможность развиваться и получить статус кандидата в члены Евросоюза.

В распространенном во вторник администрацией грузинского президента заявлении Зурабишвили комментирует принятое накануне решение Тбилисского городского суда, который не удовлетворил иск адвокатов по отсрочке тюремного наказания Саакашвили из-за болезни и оставил его в заключении.

Зурабишвили воздерживается давать оценку решению суда, однако считает, что "этим решением грузинский народ был приговорен к тому, чтобы ходить по замкнутому кругу и остаться заложником этой ситуации".

По мнению главы государства, продолжается беспрецедентная дискредитация страны, что мешает правильному развитию отношений с партнерами, в частности, работе над 12 рекомендациями, от выполнения которых зависит получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Страна является заложником этого единственного вопроса (вопроса Саакашвили). В это время все другие важные для нас вопросы сегодня даже не обсуждаются на публичном уровне", - отмечает она.

По словам Зурабишвили, в обществе возникают вопросы и сомнения по поводу того, следует ли Грузия заявленной ориентации или возвращается в орбиту России.

"Репутация страны была подорвана, доверие пошатнулось, наше место в новом геополитическом контексте стало неопределенным", - говорится в заявлении.

При этом президент возлагает вину за это и на власти, и на оппозицию.

"С одной стороны, риторика правительства, упрямые решения и непонятная снисходительность по отношению к России (...), что контрастирует со строгим отношением к украинцам и нашим партнерам и часто оскорбительной критикой", - отмечает Зурабишвили.

С другой стороны, не менее наносящими урон репутации страны оказались заявления некоторых представителей семьи Саакашвили, добавляет она.

Никакое президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, подчеркивает глава государства.

Зурабишвили также отмечает, что, учитывая заявления бывшего президента, который не признал и не раскаялся в своих преступлениях, можно ожидать, что в случае его освобождения он станет активным противником не только власти, но и фактически репутации страны и, следовательно, европейских шансов Грузии.

"Ответственность за погружение страны в это состояние поровну делится между теми, кто убедил бывшего президента прибыть в Грузию, и теми, кто его впустил и фактически больше не выпускает. Властям удалось практически снять с политической повестки европейский путь и реализацию 12 рекомендаций", - поясняет она.

"Дать стране упустить этот огромный шанс, превратить наш европейский путь из приоритетного вопроса во второстепенный и заменить его другой темой - преступление и большая ответственность перед будущим. Правящая партия и оппозиция несут совместную ответственность", - отмечает президент.

"Чтобы вернуть себе лицо и восстановить доверие, нужно еще одно усилие, еще одно осознание: со стороны правительства, что этот вопрос наносит ущерб стране, и что нужно найти законное и гуманное решение; от оппозиции, что Саакашвили раз и навсегда признается в своем преступлении и уходом из политики освободит страну и оппозицию от заложнического состояния", - призывает Зурабишвили, подчеркивая, что "все должны перестать спекулировать и играть с будущим этой страны, взять на себя ответственность и перестать портить лицо страны".

"Этот вопрос нужно убрать с политического пространства Грузии и дать этой стране возможность дышать, жить, развиваться и получить статус почетного кандидата в Евросоюз", - резюмирует она.