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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Байден заявил, что США объединяют мир для решения глобальных проблем

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - США и их союзники вместе делают все больше для решения глобальных проблем, отметил американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к Конгрессу в ночь на среду.

"Америка снова объединяет мир для ответа на эти вызовы, от климата и глобального здравоохранения до решения проблем продовольственной безопасности, терроризма и территориальной агрессии", - заявил Байден.

Глава Белого дома отметил укрепление отношений США с союзниками, в том числе путем "создания мостов между партнерами в Тихом океане и в Атлантике",

"И те, кто ставит против Америки, узнают, насколько они ошибаются. Никогда не стоит делать ставку против Америки", - подчеркнул он.

США Джо Байден
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