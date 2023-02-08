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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Матвиенко предложила Киеву искать формулу мира с учетом интересов Москвы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Киев должен начать искать формулу мира, учитывающую интересы России, - только в этом реальная перспектива, которая позволит избежать окончательной катастрофы, заявила в Telegram спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Единственная возможность для Киева предотвратить окончательную катастрофу - начать поиск формулы мира, учитывающей объективную действительность и законные интересы России. Только в этом реальная перспектива", - написала она.

По ее мнению, "обещание Джо Байдена поддерживать военную конфронтацию так долго, как это потребуется, если вдуматься, - это реквием по Украине".

Матвиенко считает, что шансы одержать победу над Россией на полях сражений у Киева нулевые, поэтому заявление американского президента обрекает Украину "на заклание".

"Собственно это сейчас и происходит. Потери ВСУ огромны, экономика рушится, люди бегут. Страна всё ближе к черте, за которой она рискует полностью и бесповоротно потерять государственность. Ради чего? Во имя интересов США и их союзников? Стремления Запада к сохранению мировой гегемонии?" - отметила спикер.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Валентина Матвиенко Украина США Джо Байден
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