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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Великобритании вновь бастуют железнодорожники

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Значительные перебои в движении железнодорожного транспорта наблюдаются в пятницу в Англии из-за забастовки машинистов поездов, входящих в один из крупнейших британских отраслевых профсоюзов Aslef, сообщает The Guardian.

Это уже вторая на этой неделе забастовка железнодорожников, которые требуют повышения зарплат.

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Крупнейшие операторы железных дорог на территории Англии заранее предупредили о том, что не смогут обслуживать пассажиров в течение пятницы.

Предыдущая забастовка состоялась в среду, она стала самой крупной акцией протеста в стране за последние 10 лет. В ней приняли участие около полумиллиона человек. Кроме железнодорожников, на улицы вышли тысячи госслужащих, школьных учителей и преподавателей университетов.

Ожидается, что в течение февраля забастовки в Великобритании продолжатся.

Великобритания
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