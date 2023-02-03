В Великобритании вновь бастуют железнодорожники

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Значительные перебои в движении железнодорожного транспорта наблюдаются в пятницу в Англии из-за забастовки машинистов поездов, входящих в один из крупнейших британских отраслевых профсоюзов Aslef, сообщает The Guardian.

Это уже вторая на этой неделе забастовка железнодорожников, которые требуют повышения зарплат.

Крупнейшие операторы железных дорог на территории Англии заранее предупредили о том, что не смогут обслуживать пассажиров в течение пятницы.

Предыдущая забастовка состоялась в среду, она стала самой крупной акцией протеста в стране за последние 10 лет. В ней приняли участие около полумиллиона человек. Кроме железнодорожников, на улицы вышли тысячи госслужащих, школьных учителей и преподавателей университетов.

Ожидается, что в течение февраля забастовки в Великобритании продолжатся.