Британские медсестры и работники скорой помощи вышли на масштабную забастовку

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Великобритании проходит крупнейшая забастовка работников здравоохранения с требованием повышения зарплат, сообщает Associated Press.

В забастовках в понедельник принимают участие "десятки тысяч медсестер и работников скорой помощи", сообщает AP. Забастовка коснулась государственных медучреждений Великобритании. При этом медсестры продолжат оказывать неотложную помощь и терапию по лечению рака, а работники скорой помощи будут реагировать на большинство срочных вызовов, однако тысячи несрочных записей и процедур будут перенесены.

В профсоюзе Royal College of Nursing (RCN), который является организатором двухдневной забастовки, заявили, что в этот раз в акции протеста принимают участие сотрудники 73 подразделений Национальной службы здравоохранения (NHS), тогда как в декабре участвовали только 44, а в январе – 55 подразделений. На сайте профсоюза сообщается, что, благодаря участию членов других профсоюзов, забастовка в понедельник станет наикрупнейшей в NHS.

Также эта забастовка стала первой, в которой одновременно участие приняли и медсестры, и работники скорой помощи.

Генсек RCN Пэт Каллен обвинила английских министров в том, что они отказываются обсуждать вопросы зарплаты с профсоюзами. По ее словам, во время трех ее встреч с министром здравоохранения Стивом Баркли он был готов обсуждать "что угодно, кроме зарплаты".

Среди работников скорой помощи на забастовки вышли члены профсоюзов GMB, Unison и Unite. Изначально они планировали забастовку 11 января, однако позже решили выйти на улицы вместе с медсестрами.

Генсек Unite Шэрон Грэм в воскресенье заявила, что с правительством "не ведется никаких переговоров ни на каком уровне" по вопросу зарплаты. Она призвала премьер-министра королевства Риши Сунака "закатать рукава и начать переговоры о зарплате с NHS".

Забастовки не проходят в Шотландии и Уэльсе, так как там представителям профсоюзов власти сделали предложения по повышению зарплаты.