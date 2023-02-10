Глава Пентагона подтвердил приверженность укреплению оборонного потенциала Грузии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин заявил о неизменной приверженности США оказанию помощи Грузии в укреплении ее потенциала сдерживания и обороны. Он написал об этом в твиттере после встречи с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Министры встретились в Пентагоне.

По словам Остина, он также обсудил с грузинским коллегой текущие оборонные реформы Грузии и проблемы безопасности, стоящие перед республикой и Южным Кавказом в целом.

Пресс-служба минобороны Грузии сообщает, что стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества между двумя странами в сфере обороны и безопасности, а также затронули тему глобальных и региональных вызовов безопасности.

"Была отмечена важная роль Грузии в архитектуре безопасности Черного моря", - отмечается в сообщении.

"Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил американскую сторону за важнейшее стратегическое, успешное и растущее сотрудничество, которое служит повышению обороноспособности Грузии и укреплению устойчивости страны", - информирует пресс-служба.

Как сообщило посольство США в Тбилиси, визит Бурчуладзе в США еще раз подтвердил неизменную поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Грузии. Остин также подчеркнул, что США поддерживают евроатлантическое будущее Грузии.