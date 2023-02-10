Турция задумалась об открытии границы с Сирией для отправки гумпомощи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Турции обсуждают возможность открытия пункта пропуска через границу с контролируемой правительством Сирии территорией для отправки помощи пострадавшим от землетрясения людям, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Об этих обсуждениях сообщил турецкий чиновник. Он также отметил, что может быть открыт пункт пропуска с удерживаемым оппозицией районом Идлиб.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными, однако в последние месяцы стороны начали возобновлять контакты.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, число жертв в обеих странах превысило 21,6 тыс. человек.