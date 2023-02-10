Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Турция задумалась об открытии границы с Сирией для отправки гумпомощи

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Турции обсуждают возможность открытия пункта пропуска через границу с контролируемой правительством Сирии территорией для отправки помощи пострадавшим от землетрясения людям, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Об этих обсуждениях сообщил турецкий чиновник. Он также отметил, что может быть открыт пункт пропуска с удерживаемым оппозицией районом Идлиб.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными, однако в последние месяцы стороны начали возобновлять контакты.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. По последним данным, число жертв в обеих странах превысило 21,6 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

19
Турция Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 22,3 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 22,3 тыс. человек

Премьер Молдавии заявила об отставке правительства

Премьер Молдавии заявила об отставке правительства

Минск заявил протест Варшаве в связи с закрытием поляками погранперехода

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 21,6 тыс. человек

Землетрясение в Турции и Сирии

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой Антакье тела двух россиян

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Газ в Европе стал дешевле $600 за тысячу кубометров в ожидании нового потепления

Что случилось этой ночью: пятница, 10 февраля

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители

Макрон не исключил, что Франция поставит Украине истребители
Военная операция на Украине

Washington Post сообщила, что США предоставляют Украине координаты для ударов из HIMARS

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля

SpaceX запланировала запуск пятой с начала года группы спутников Starlink на 12 февраля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });