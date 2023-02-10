Эрдоган признал, что не получилось обеспечить нужные темпы поисков людей под завалами

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правительство не смогло так быстро решить вопрос с преодолением последствий разрушительного землетрясения и разбором завалов, как хотелось бы. Как пишет Hurriyet, он заявил об этом в городе Адыяман.

"Так много зданий разрушено на такой большой территории, что хоть мы и собрали крупнейшие в мире поисково-спасательные силы в более чем 140 тысяч человек, мы все равно не смогли ускорить работу так, чтобы она шла в нужном темпе", - сказал он.

Он отметил, что спасатели работают в сложных погодных условиях.

"Тот факт, что в регионе сейчас интенсивный зимний сезон, с которым мы давно не сталкивались, стал еще одним препятствием для нас", - добавил президент.

Он пообещал, что правительство восстановит пострадавшие от землетрясения регионы в рамках годового плана реконструкции и предоставит пострадавшим от бедствия годовую помощь для оплаты аренды.

"Мы сделаем так, чтобы наши граждане, которые не хотят оставаться в палатках, могли переехать в жилые дома, заплатив арендную плату за один год", - сказал Эрдоган.

По его словам, власти уже начали подготовку к строительству.

По последним данным турецкого управления по борьбе с чрезвычайными ситуациями, в результате землетрясения погибли не меньше 19 388 человек, еще 74 242 получили увечья. С понедельника в стране было два мощных землетрясения и более 11 тысяч афтершоков.