В Германии обеспокоились ростом зависимости своей экономики от Китая в 2022 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Экономика ФРГ в 2022 году стала еще больше зависимой от поставок продукции из Китая, что ставит страну в рискованное положение, заявил в пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер.

"Опасное развитие событий: торговый дефицит Германии в отношении Китая более чем удвоился за 2022 год", - написал он в твиттере.

Министр при этом заявил о необходимости для ФРГ избежать зависимости в торговле с КНР, чтобы не повторилась ситуация, которая, по его словам, ранее была между Германией и Россией. Линднер отметил, что ФРГ нужно наращивать торговлю с более близкими ей партнерами.

В свою очередь Bloomberg напоминает, что торговый дефицит ФРГ в отношении КНР вырос с 39 млрд евро в 2021 году до 89,7 млрд в 2022 году. Импорт из Китая в Германию возрос более чем на 30% за минувший год, в то время как немецкие компании экспортировали в КНР всего на 3% больше товаров, чем ранее.

В январе издание Welt am Sonntag сообщало, что в правящей в Германии коалиции высказывались против свертывания экономических связей с Китаем.

В минувшем ноябре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призывал сокращать чрезмерную зависимость союза от Китая. До этого, в середине октября, газета Financial Times сообщала со ссылкой на документ внешнеполитической службы ЕС, что Китай является конкурентом, которому нужно противостоять, и что политику в отношении КНР надо ужесточать.