Иран объявил об аресте организаторов нападения на военный объект в Исфахане

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ирана арестовали группу людей, которые, как утверждается, несут основную ответственность за нападение на военный объект в городе Исфахан, совершенное в январе при помощи БПЛА, сообщает в пятницу Al Arabiya.

Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции и министерства информации Ирана, властям удалось установить, что к атаке причастны наемники, связанные с Израилем. Также в Тегеране пообещали предпринять ответные меры.

Ранее министерство обороны Ирана сообщало, что вечером 28 января на объекте военной промышленности в Исфахане произошел взрыв в результате атаки малых беспилотников.

Позднее израильская газета Jerusalem Post писала, что в западном разведсообществе считают удары значительными по масштабу. Израиль воздержался от комментариев по поводу этого происшествия.

В постпредстве Ирана в ООН обвиняли Израиль в причастности к этой атаке.