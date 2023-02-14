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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

В ОДКБ допускают ответ Ирана на атаку беспилотниками военных объектов в Исфахане

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Атака беспилотников на военные объекты в иранском Исфахане, произошедшая в конце января, спровоцирует ответные действия Ирана, что будет способствовать росту напряженности в регионе, заявил начальник Объединённого штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

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"Удары, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также диверсии на военных и инфраструктурных объектах Ирана в конце января текущего года, вероятней всего, спровоцируют ответные действия Ирана, что может способствовать росту напряженности в регионе", - сказал Сидоров на брифинге во вторник.

28 января было совершено нападение на одно из оборонных предприятий, расположенных в иранской провинции Исфахан. Согласно заявлению министерства обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, в результате атаки дронов, которую удалось купировать защитными системами, никто не пострадал, повреждения малозначительны.

Иран ОДКБ
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