Китай сократил участие в проекте интернет-кабеля SMW6 из-за роста напряженности с США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Китай сократил свое участие в глобальном проекте интернет-кабеля Sea-Me-We 6 (SMW6) на фоне усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином из-за контроля над физической инфраструктурой, которая передает мировой онлайн-трафик, пишет Financial Times.

SMW6 – строящаяся оптоволоконная подводная кабельная система связи, которая будет обеспечивать связь между Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Западной Европой. Ее протяженность составит 19,2 тыс. км, стоимость прокладки оценивается примерно в $500 млн. Ожидается, что кабель будет введен в строй в 2025 году.

China Telecom и China Mobile, две крупнейшие телекоммуникационные компании КНР, отказались от совместных инвестиций в размере примерно 20% от проекта в прошлом году после того, как для прокладки кабеля была выбрана американская компания SubCom, хотя китайская Hengtong Marine также подавала заявку, по словам трех информированных источников FT. В консорциум по строительству SMW6 входят Microsoft Corp., Orange и Telecom Egypt.

Уход китайских компаний свидетельствует об усилении напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, отмечают отраслевые эксперты, которые знакомы с проектом. Другой член консорциума назвал их участие "важным, но не критическим".

China Unicom, менее крупная госкомпания, по-прежнему вовлечена в проект SMW6, но объем ее инвестиций неизвестен.

SubCom, Microsoft и Orange отказались от комментариев, China Telecom и China Mobile не ответили на запрос издания, сообщает FT.

С 2020 года США отказали в разрешении на прокладку нескольких подводных телекоммуникационных кабелей, в которых участвовали китайские компании или которые напрямую соединяли США с материковым Китаем или Гонконгом, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Некоторые эксперты телекоммуникационной отрасли опасаются, что повышенная подозрительность обоих государств может привести к разъединению интернет-инфраструктуры, поскольку американские компании все чаще прокладывают кабели между союзными странами, а Китай инвестирует в линии связи, соединяющие значительную часть Азии с Африкой.