ООН запросила $77 млн на продовольствие пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН в пятницу запросила $77 млн для обеспечения продовольствием людей, пострадавших от мощного землетрясения в Турции и Сирии.

На данный момент в Сирии 284 тыс. человек были вынуждены покинуть места жительства, 590 тыс. человек – в Турции.

За последние четыре дня WFP доставила продовольствие 115 тыс. человек в Турцию и Сирию.

Землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии в ночь на понедельник, стало самым масштабным в регионе за последние годы и унесло жизни более 22 тыс. человек.

Кроме того, эта трагедия превысила число жертв в результате другого смертоносного землетрясения, которое произошло в Японии в 2011 году. Тогда погибли около 20 тыс. человек.