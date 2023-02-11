Что случилось этой ночью: суббота, 11 февраля

США сбили еще один аэростат, Земфира - иноагент, ФБР нашло в доме Пенса новый секретный документ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших утру:

- Земфира и Дмитрий Гудков пополнили реестр иноагентов. В списке также оказался политолог Аббас Галлямов.

- США сбили над Аляской аэростат. В Вашингтоне пока не знают, кому принадлежал этот воздушный объект.

- Агенты ФБР нашли в доме бывшего вице-президента США Пенса еще один секретный документ. Тщательный обыск длился пять часов.

- ООН запросила $77 млн на продовольствие пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии. На данный момент число жертв катастрофы превысило 23,7 тыс. человек.