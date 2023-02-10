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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Администрация Байдена запросит у конгресса самый крупный в истории оборонный бюджет

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Администрация американского президента Джо Байдена планирует запросить у конгресса на 2024 год крупнейший за всю историю США оборонный бюджет. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заместителя главы Пентагона Майкла Маккорда.

"Администрация Байдена собирается запросить у конгресса крупнейший в истории бюджет для Пентагона, сообщил заместитель Минобороны по финансовым вопросам", - сообщает издание.

"Я ожидаю, что это будет более значительная сумма, чем конгресс предоставил в прошлом году", - приводит Politico слова Маккорда.

Он отметил, что Пентагон будет инвестировать в производство боеприпасов, чтобы пополнить запасы США, а также для поставок на Украину. По его словам, власти очень близки к тому, чтобы определиться с окончательной суммой оборонного бюджета. Отмечается, что Белый дом включит этот показатель в общий бюджетный запрос на 2024 год, который, как ожидается, обнародуют 9 марта.

В декабре американские законодатели одобрили выделение рекордных $858 млрд на оборонные нужды. В них входят $817 млрд для Пентагона и средства для разработки ядерного оружия и на другие программы национальной безопасности. Эта сумма на 10% больше, чем в 2022 финансовом году, и на $45 млрд превысила сумму, запрошенную Байденом.

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