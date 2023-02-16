Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Пентагон начал ревизию вооружений на фоне событий на Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В связи с событиями на Украине Пентагон проводит ревизию арсеналов вооружений и прорабатывает возможные изменения в военном планировании, заявил Financial Times председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Военная операция на Украине

"Один из уроков из этой ситуации: это очень высокий уровень использования обычных боеприпасов, и мы вновь проверяем наши арсеналы, просматриваем планы, чтобы убедиться - у нас все правильно, - сказал он. - Мы пытаемся провести анализ и оценить, что нам действительно потребуется. И затем мы заложим эти показатели в бюджет. Боеприпасы - очень дорогая вещь".

Он объяснил, что обстановка на Украине заставила военных планировщиков в США пересматривать сделанные в прошлые десятилетия расчеты, по которым силы и средства Пентагона нужно перенаправлять на борьбу с терроризмом и повстанцами в таких местах, как Ирак и Афганистан.

Ранее аналитический центр Center for Strategic and International Studies представил доклад, согласно которому мощности военной промышленности США не соответствуют нынешней обстановке в сфере безопасности. В частности, возможный конфликт США с КНР в районе Тайваньского пролива, вероятно, потребует использовать больше боеприпасов, чем есть на складах американского Минобороны.

Накануне генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы Минобороны стран альянса в среду согласились увеличивать выпуск вооружений и для этого сотрудничать с компаниями военной промышленности. Он напомнил, что истощение оружейных запасов альянса вызвала ситуация на Украине.

США Пентагон Украина Марк Милли Ирак Афганистан Китай Тайвань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Дорином Речаном

Нидерланды признали неосуществимым один из перспективных проектов СПГ-терминалов

Перечень запретов ЕС из десятого санкционного пакета занимает почти полторы сотни страниц

Европа в 2022 году сократила потребление газа на 10%

Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с РФ при агрессии против Белоруссии

Ереван передал Баку окончательный вариант соглашения о мире

Минск сообщил о прекращении Литвой сотрудничества по бесперебойному пересечению границы

Минск сообщил о прекращении Литвой сотрудничества по бесперебойному пересечению границы

Что случилось этой ночью: четверг, 16 февраля

США запланировали увеличить военную помощь Украине еще на $9,9 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });