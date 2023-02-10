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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

ВС РФ в Сирии проводят рекогносцировку для работы спасателей из ОАЭ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что российские военные проводят в Сирии рекогносцировку местности для работы спасателей из Объединенных Арабских Эмиратов, которые прибыли для помощи населению после землетрясения.

"Подразделения группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в САР продолжают оказание всесторонней помощи населению Сирии, пострадавшему от разрушительного землетрясения 6 февраля", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В настоящее время в рамках проводимой гуманитарной операции российские военнослужащие проводят рекогносцировку местности для организации работы 50 спасателей из Объединенных Арабских Эмиратов, которые уже прибыли на территорию Сирии и размещены в н.п. Джебла (20 км юго-вост. г. Латакия)", - сообщили в военном ведомстве.

"Ранее 10 самолетами из ОАЭ в международный аэропорт Дамаска доставили 400 тонн гуманитарной помощи - медикаменты, продукты питания, теплые вещи, кровати и другие предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним афтершоки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу сообщил, что на территории страны в результате бедствия погиб 18 991 человек. "Аль-Джазира" сообщила о 3377 погибших в Сирии, таким образом, общее число жертв превысило 22,3 тыс.

Сирия ОАЭ
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