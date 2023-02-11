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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

ВОЗ доставила более 30 тонн медикаментов в пострадавшую от землетрясения Сирию

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доставили в Сирию более 30 тонн медикаментов и медицинского оборудования, заявил в субботу глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Мы привезли около 35-37 тонн лекарств и медоборудования. Речь, в частности, идет об антибиотиках, оборудовании, необходимом для проведения в больницах небольших хирургических операций", - приводит агентство SANA слова главы ВОЗ, находящегося в Сирии.

Он пообещал, что в течение ближайших двух дней ВОЗ доставит в Сирию еще 30 тонн медицинских препаратов и оборудования.

Север Сирии серьезно пострадал несколько дней назад от мощного землетрясения. В Дамаске отмечали, что процесс оказания помощи Сирии осложняется санкциями, введенными Западом против страны.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 11 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Сирия ВОЗ
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