Запад обсуждает с Киевом возможность налаживания военных производств на Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Высокопоставленные представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают в Киеве планы производства на Украине вооружения и военной техники, сообщила The Telegraph в воскресенье, ссылаясь на источники в отрасли.

Газета пишет, что британские представители рассматривают и обсуждают возможности "создания совместных предприятий, которые производили бы на украинской территории оружие и транспортные средства по лицензии".

Издание отмечает, что "другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, при этом британские компании стремятся не допустить, чтобы французские и немецкие конкуренты нанесли им сокрушительный удар".

"Идет гонка за то, чтобы поставить Великобританию "в начало очереди", сообщил The Telegraph один из руководителей в сфере оборонной промышленности.

"Это произошло после того, как Риши Сунак (британский премьер - ИФ) открыл дверь для отправки Великобританией истребителей на Украину в ответ на просьбы украинского президента Владимира Зеленского во время его неожиданной поездки в Великобританию на прошлой неделе", - пишет издание.

В статье говорится, что производство на совместном предприятии на Украине "помогло бы покончить с зависимостью Киева от подачек с Запада". Газета напоминает, что европейские союзники и США отправили Киеву оружия и техники на "миллиарды фунтов, но Украина по-прежнему нуждается в огромных объемах поддержки".

По словам авторов, эти потребности вызывают опасения в связи с тем, что Запад не сможет увеличить производство в достаточной степени, чтобы пополнить свои собственные оружейные склады и продолжать поставлять оружие Украине.

Даунинг-стрит и министерство обороны отказались от комментариев, заявив, что это вопрос промышленности, отмечает The Telegraph.