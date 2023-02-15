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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Страны НАТО договорились наращивать выпуск вооружений

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Главы Минобороны стран НАТО в среду согласились увеличивать выпуск вооружений и для этого сотрудничать с компаниями военной промышленности, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Министры также занимались вопросом наращивания промышленных мощностей и пополнения арсеналов вооружений и боеприпасов. Союзники согласились тесно работать с оборонной индустрией для увеличения объемов продукции", - сказал он.

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При этом он напомнил, что истощение оружейных запасов альянса вызвала ситуация на Украине.

По словам Столтенберга, такие страны, как США, Франция, Германия и Норвегия уже приняли решения, которые позволят нарастить производство боеприпасов. "Ситуация развивается в правильном направлении", - считает он.

Также, по его словам, союзники по НАТО в среду согласовали проект по предварительному складированию и накоплению боеприпасов и развертыванию наземных средств ПВО.

"Союзники одобрили новые руководящие принципы для военного планирования. Это отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире", - добавил Столтенберг.

НАТО
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