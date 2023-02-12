Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 55 интернет-спутниками Starlink

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с очередной партией из 55 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 00:10 по времени Восточного побережья США (в 08:10 мск).

Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты спутники Starlink должны отделиться от ее второй ступени и выйти на штатную орбиту.

Он стал 73-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и пятым в текущем году. SpaceX уже вывела на орбиту около 3,9 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 3,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в 12-й раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 47-ми странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.