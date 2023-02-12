SpaceX вывела на орбиту пятую с начала года группу интернет-спутников Starlink

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 55 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 00:10 по времени Восточного побережья США (в 08:10 мск).

Примерно через 1 час 4 минуты после старта ракеты спутники Starlink отделились от ее второй ступени и вышли на штатную орбиту.

Это уже 73-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и пятый в текущем году.

С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более 3,9 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 3,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась уже в 12-й раз, примерно через девять минут после старта совершила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике примерно в 660 км от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно было поднять из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.