"Рособоронэкспорт" покажет на выставке в Индии беспилотники и истребители

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт" представит порядка 200 образцов оружия и военной техники российского производства на Международной авиационно-космической выставке Aero India 2023, сообщила компания.

"Выставка дает нам отличную возможность показать современные образцы российского производства и обсудить направления дальнейшего двустороннего сотрудничества с Индией", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова ранее привели в пресс-службе компании.

"Сегодня мы предлагаем новые точки взаимодействия в рамках совместной разработки и производства высокотехнологичной продукции на базе индийских предприятий в рамках национальной программы Make in India с соблюдением всех требований по локализации и передачи технологий", - сказал Михеев.

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что представят на выставке около 200 образцов техники и вооружения, в том числе истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate, а также истребители Су-35 , Су-30СМЭ, МиГ-35Д.

"Рособоронэкспорт" покажет на выставке легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, производство которого предлагается открыть на базе совместного предприятия "Indo Russian Helicopters Limited" с участием российских и индийских промышленных компаний в рамках программы Make in India", - информирует компания.

В сообщении отмечается, что посетители стенда "Рособоронэкспорта" смогут ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным "Орион-Э", разведывательными "Орлан-10Е" и "Орлан-30" - новинкой 2022 года.

"В сегменте противовоздушной обороны "Рособоронэкспорт" представляет на выставке весь спектр средств, способных применяться как отдельно, так и в составе эшелонированной системы ПВО", - сказали в пресс-службе.

В компании добавили, что в рамках выставки запланированы встречи с представителями министерства обороны и других силовых структур Индии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выставка пройдет с 13 по 17 февраля на территории военно-воздушной базы Yelahanka в Бангалоре (Индия).