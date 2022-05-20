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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Глава "Рособоронэкспорта" оценил портфель оружейных заказов компании в более $50 млрд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Рособоронэкспорт", единственный российский спецэкспортер вооружения и техники, заявил, что его портфель заказов превышает $50 млрд.

"Сегодня портфель заказов "Рособоронэкспорта" мы оцениваем в сумму более 50 млрд долларов", - сообщил глава компании Александр Михеев журналистам в пятницу на выставке Helirussia 2022.

18 мая вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что ежегодно Россия экспортирует вооружение на сумму $14-15 млрд. "Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия - пшеницы, это, наверное, третья составная часть наших экспортных поступлений", - сказал Борисов на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание".

"Основные покупатели нашего вооружения - Индия, Китай, Египет Алжир, а также другие страны", - сообщил Борисов.

"Интересна доля на рынке вооружений. Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений", - сказал Борисов. По его словам, Россия в последние годы устойчиво занимает около 20% мирового рынка вооружений. "С большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%", - сообщил Борисов.

Борисов назвал концерн "Алмаз-Антей", ОАК, ОСК, корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" и "Уралвагонзавод" среди топ-100 мировых производителей вооружения и техники.

Рособоронэкспорт Александр Михеев
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