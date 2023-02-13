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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Санду заявила о подготовке в Молдавии диверсии и госпереворота

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что Россия готовит диверсионные действия с целью совершения государственного переворота в республике.

Она напомнила, что недавно президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Москва намерена дестабилизировать обстановку в Молдавии. По ее словам, его заявления подтвердила Служба информации и безопасности Молдавии.

Подобные планы "подрывных действий на территории нашей страны - это не новость", сказала Санду и добавила, что "такие попытки осуществлялись и ранее, осенью прошлого года. "Но они не были реализованы, благодаря решительным действиям наших органов безопасности", - добавила президент.

"Акцент делался на энергетический кризис, чтобы спровоцировать недовольство населения и осуществить агрессивные действия в ходе протестов", - отметила она и призвала сохранять спокойствие, отметив, что органы безопасности предпринимают необходимые меры.

Молдавия Майя Санду Украина Владимир Зеленский
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