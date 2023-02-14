Министры обороны стран НАТО будут совещаться в Брюсселе 14-15 февраля

В повестке - сдерживание и оборона, расширение оборонного производства, помощь Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На открывающейся во вторник в Брюсселе встрече министров обороны стран НАТО ожидаются решения по укреплению сдерживания и обороны альянса, будут обсуждаться промышленные оборонные мощности и защита критической инфраструктуры, объявил генсек организации Йенс Столтенберг.

По его словам, среди тем для рассмотрения - помощь Украине, которую НАТО готова поддерживать "столько, сколько потребуется".

"Вместе мы решим насущные потребности Украины", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в понедельник, знакомя журналистов с повесткой министерского совещания. При этом он сообщил о предстоящем обмене мнениями министров с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Министры также обсудят, как усилить "практическую поддержку Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии", в отношении которых НАТО видит "российские угрозы".

Планируется дальнейшее развитие работы в области сдерживания и обороны. Напомнив о размещении 40 тыс. военнослужащих под командованием НАТО на восточном фланге Североатлантического альянса при поддержке военно-воздушных и военно-морских сил и удвоение количества боевых групп с четырех до восьми, Столтенберг сообщил, что теперь речь будет идти о наличии "сил и возможностей на долгосрочную перспективу". В связи с этим он ожидает, что "союзники согласуют новые руководящие принципы оборонного планирования НАТО".

"Министры также сосредоточатся на действиях по укреплению нашего оборонно-промышленного потенциала и пополнению запасов", - отметил глава Североатлантического альянса. Он указал на то, что в событиях на Украине "потребляется огромное количество боеприпасов и истощаются запасы союзников".

"Нынешние темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства. Это создает нагрузку на нашу оборонную промышленность. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через два с половиной года. Поэтому нам нужно наращивать производство и инвестировать в наши производственные мощности", - сказал генсек НАТО.

Важное место в повестке совещания министров обороны альянса будет уделено защите критически важной инфраструктуры стран организации.

"НАТО работает над этим уже много лет, и мы выводим эту работу на новый уровень. Я решил создать новую координационную группу в штаб-квартире НАТО, чтобы составить карту наших уязвимостей и взаимодействовать с промышленностью. Это укрепит наши усилия по предотвращению и противодействию угрозам критически важной инфраструктуре, включая подводные кабели и трубопроводы", - объяснил Столтенберг.

Он полагает, что лидеры государств-членов НАТО на саммите организации в Вильнюсе 11-12 июля примут дальнейшее решение по активизации работы в этой области.

"Мы будем также тесно сотрудничать с Евросоюзом через целевую группу НАТО-ЕС по устойчивости критически важной инфраструктуры", - добавил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Столтенберг отметил продолжающуюся "адаптацию НАТО по всем направлениям". В том числе в космосе, который становится все более "переполненным и конкурентным". "Ожидаю, что страны НАТО на этой неделе согласятся создать новую виртуальную сеть национальных и коммерческих спутников, которая улучшит нашу разведку и наблюдение и поддержит миссии и операции альянса", - заявил генсек.

В НАТО рассчитывают, что это позволит государствам-членам расширить обмен космическими данными с командной структурой альянса, а также поможет в навигации, связи и раннем предупреждении о пусках ракет.

Все намечаемые цели требуют постоянных инвестиций в оборонную сферу, поэтому министры обсудят в Брюсселе увеличение расходов на оборону.

"Мы на правильном пути, поскольку восемь лет подряд европейские страны-союзницы и Канада наращивали свои расходы. И дополнительно затрачено 350 млрд долларов. Я ожидаю, что в этом году мы увидим дальнейшее увеличение расходов на оборону. Но нам нужно сохранить темп. Наши решения на этой неделе проложат путь к нашему саммиту в Вильнюсе в июле, и помогут защитить наши народы в более опасном мире", - подытожил Столтенберг.