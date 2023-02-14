Американская администрация убеждает конгресс выделить еще $10 млрд на помощь Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Правительство США прилагает усилия к тому, чтобы добиться одобрения конгрессом дополнительного пакета военной помощи Украине на сумму $10 млрд, сообщила газета The Washington Post.

"Администрация (президента США Джо) Байдена работает с конгрессом над одобрением еще $10 млрд прямой бюджетной помощи Киеву", - пишет издание.

Оно отмечает, что, как ожидается, об очередном пакете военной помощи будет объявлено на следующей неделе, "практически одновременно с сообщением о введении дополнительных санкций в отношении России".

В то же время газета пишет, что ряд американских чиновников, посетивших Украину в последнее время, заявили Киеву, что, несмотря на обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", Вашингтон рассчитывает на более эффективное использование уже предоставленной помощи.

"Критический характер следующих нескольких месяцев уже был доведен до сведения Киева в резких выражениях", - отмечается в публикации.

"Мы будем продолжать пытаться внушить им, что мы не можем делать все и вся вечно", - сказал один высокопоставленный чиновник администрации, имея в виду украинских лидеров.

Чиновник добавил, что администрация уверена, что в настоящее время будет трудно добиваться от конгресса того же уровня военной и экономической помощи Киеву.

"Столько, сколько потребуется" относится к масштабу конфликта. Это не относится к объему помощи", - добавил чиновник.

Авторы напоминают, что все ранее предоставленные Украине пакеты помощи "встречали сильную двухпартийную поддержку", причем конгресс "дал Белому дому больше, чем он просил". Однако "это было тогда, когда палату представителей и сенат возглавляли демократы".

Сегодня же "многие консерваторы в палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от поддержки, кроме того, долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных усилий Украины остается неясным", пишет издание.