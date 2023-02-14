Посевные площади на Украине в 2023 году снизятся на четверть к 2021 году

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Посевные площади на Украине в 2023 году сократятся на 7 млн га – до 22 млн га, это на 24,1% меньше, чем в 2021 году. Об этом говорится в сообщении на сайте Минагрополитики со ссылкой на директора департамента аграрного развития Игоря Виштака.

По его словам, в текущем году существенно изменится структура посевных площадей в пользу масличных культур, а вынужденное уменьшение объемов вносимых удобрений напрямую повлияет на показатели валового сбора урожая.

"Для внутреннего потребления, конечно, по всем группам продовольствия мы будем обеспечены, но ожидается смена экспортного потенциала. В частности, будет посеяно гораздо меньше кукурузы, тогда как это одна из основных зерновых культур, которые шли на экспорт", - отметил Виштак.

Он также сообщил, что государство в текущем году сосредоточится на поддержке малых предприятий АПК, поэтому сейчас работает над продолжением программы дотаций и субсидий на гектар возделываемых земель и на голову рогатого скота. "Важность их поддержки связана, среди прочего, и с тем, что именно небольшие аграрии в большинстве своем занимаются овощеводством", - отметил он.

Кроме того, по словам Виштака, в госбюджете на 2023 год запланировано более 16 млрд гривен для кредитной программы, из них 9,6 млрд грн – для аграриев. Это позволит частично пролонгировать прошлогодние займы и даст возможность выдавать новые кредиты под посевную.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", спрос на украинское зерно, масличные культуры и продукты переработки остается достаточно высоким со стороны иностранных покупателей. Проблема в том, что все риски и логистические трудности покрываются более низкой покупной ценой от фермера. Поэтому ключевая проблема предстоящей посевной - нехватка финансовых ресурсов на дальнейшую хозяйственную деятельность. В целом, среди определяющих проблем для украинских аграриев в УКАБе называют низкие внутренние цены, не покрывающие себестоимости продукции; удорожание ресурсов, необходимых для выращивания сельскохозяйственных культур; высокую стоимость доработки и хранения зерна.

Официальный курс на 14 февраля – 36,57 грн./$1.