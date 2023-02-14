В Ереване надеются на скорейшее открытие границы с Турцией
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Армения готова к открытию границы с Турцией в любой момент, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
"Армения в любой момент готова открыть границу и нормализовать отношения с Турцией", - сказал Григорян журналистам во вторник.
По его словам, Ереван и Анкара продолжают обсуждения.
"Продолжим обсуждения, надеясь, что это (открытие границ - ИФ) произойдет как можно скорее", - сказал Григорян.