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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Молдавия временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности

Молдавия временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпании, совершающие рейсы из кишиневского аэропорта, сообщают, что воздушное пространство Молдавии временно закрыто.

"Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании AirMoldova.

Причины принятия такого решения не названы.

В аэропорту "Интерфаксу" сообщили, что "решение принято по соображениям безопасности" и оно действует до 16.00 (17.00 по Москве). При этом несколько рейсов задержано на несколько часов, а регистрация пассажиров на ближайшие рейсы продолжается.

Молдавия Кишинев AirMoldova
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