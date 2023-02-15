Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Экс-президент Бразилии намерен вернуться в страну в марте и возглавить оппозицию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию в марте, чтобы возглавить политическую оппозицию президенту Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает The Wall Street Journal.

"Правое движение не умерло и будет жить дальше", - сказал он в интервью изданию.

Болсонару также сообщил, что вернется в Бразилию в следующем месяце, чтобы защитить себя от обвинений в подстрекательстве к беспорядкам, вспыхнувшим в столице Бразилии в начале года. По словам экс-президента, беспорядки "хотят повесить на него", хотя его даже не было в стране.

Болсонару не признал поражение на выборах и в очередной раз заявил, что "процесс был предвзятым".

Бывший президент Бразилии прибыл в США 31 декабря по дипломатической визе, которая истекла 31 января. По словам его адвокатов, ранее он запросил туристическую визу для того, чтобы иметь возможность продолжать оставаться на территории США.

В Бразилии 1 января прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

Через неделю сторонники экс-президента предприняли ряд актов вандализма, прорвав полицейское оцепление вокруг зданий парламента, Верховного суда и резиденции главы государства, расположенных недалеко друг от друга в столице страны городе Бразилиа. Вторгшись туда, они били стекла в окнах, портили мебель, произведения искусства, предметы декора, телевизоры и компьютеры, уничтожали документы.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти. Оппозиция организовала прибытие в столицу более чем сотни автобусов со своими сторонниками в течение выходных 7-8 января, всего участие в протестах принимали свыше 4 тыс. человек.

Бразилия Жаир Болсонару Лула да Силва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ООН заявили, что не обладают мандатом для расследования инцидентов на "Северных потоках"

В ООН заявили, что не обладают мандатом для расследования инцидентов на "Северных потоках"

В США россиянина Клюшина признали виновным в хакерской деятельности

Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 41,2 тыс. человек

В Пентагоне признали, что не смогли с первого раза сбить аэростат над озером Гурон

В Пентагоне признали, что не смогли с первого раза сбить аэростат над озером Гурон

Экс-госсекретарь Помпео назвал позором реакцию Вашингтона на инцидент с аэростатами

Экс-госсекретарь Помпео назвал позором реакцию Вашингтона на инцидент с аэростатами

Экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли намерена участвовать в выборах президента США

Молдавия временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности

Молдавия временно закрыла воздушное пространство по соображениям безопасности

Атамбаев покинет Киргизию для лечения, но пообещал вернуться

ЕС включил РФ в список не сотрудничающих налоговых юрисдикций

Правительство Таиланда утвердило решение о введении туристического сбора с 1 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });