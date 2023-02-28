Власти Бразилии запланировали установить срок для возвращения экс-президента Болсонару

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Бразилии считает конец марта крайним сроком для возвращения на родину экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщило агентство Bloomberg.

Если он не вернется к этому сроку добровольно, то в администрации нынешнего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы не исключают варианты его принудительного возвращения.

"Администрация Луиса Инасиу Лулы да Силвы рассчитывает на появление экс-президента Жаира Болсонару перед бразильским судом в ближайшие месяцы и рассматривает варианты возвращения его в страну принудительно, если он не вернется добровольно до конца марта", - говорится в сообщении со ссылкой на высокопоставленного советника президента.

Экс-президент находится под следствием, однако никаких официальных обвинений против него пока не выдвинуто.

В середине февраля Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию в марте, чтобы возглавить политическую оппозицию действующему президенту.

Сторонники Болсонару не признают его поражения на выборах в прошлом году, регулярно проводят акции протеста, требуя возвращения экс-президента к власти.