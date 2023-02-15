Чешский посол в Белоруссии получил назначение в администрации Павла

По данным чешской Lidove noviny, это означает фактическое понижение уровня диппредставительства с Белоруссией

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Действующий посол Чехии в Минске Томаш Перницкий скоро покинет Белоруссию, сообщил в твиттере президент Чехии Петр Павел. Он объяснил, что Перницкий назначен на должность департамента протокола в администрацию президента.

По информации чешской газеты Lidove noviny, это означает понижение дипломатического присутствия Чехии в Белоруссии, так как функции посла после отъезда Перницкого будет исполнять временный поверенный.

Томаш Перницкий был послом Чехии в Белоруссии с 2018 года.