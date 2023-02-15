Глава Пентагона отметил важную роль Швеции и Финляндии как будущих союзников по НАТО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в среду заявил, что пока не может точно сказать, когда Швеция и Финляндия станут членами НАТО, но отметил их важную роль как будущих союзников.

"Они готовы вступить сейчас. И эти две страны могут принести много пользы альянсу, когда присоединятся", - сказал Остин на пресс-конференции, отвечая на вопрос, вступят ли Швеция и Финляндия в альянс на саммите НАТО этим летом.

Он напомнил, что Североатлантический альянс неоднократно проводил совместные военные учения с Швецией и Финляндией, которые в свою очередь активно модернизируют свои вооруженные силы.

"Я не хочу предсказывать, но я могу сказать, что я знаю, что все мои коллеги хотят, чтобы эти страны присоединились к нам как можно скорее", - добавил он.

Остин подчеркнул, что все же надеется, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО на саммите летом.

Ранее в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по-прежнему считает, что Анкаре следует одновременно ратифицировать вступление в альянс и Швеции, и Финляндии, однако признал, что турецкая сторона в итоге сама определит удобный ей алгоритм.

Генсек НАТО пояснил, что, на его взгляд, оба кандидата на вступление в альянс выполнили все условия, обозначенные в их совместном меморандуме с Турцией. "Однако в Турции есть разные оценки по этому вопросу", - признал Столтенберг.

В настоящее время из 30 стран-членов НАТО членство Швеции и Финляндии в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих северных стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

При этом в последние дни в Анкаре неоднократно высказывалась мысль, что в связи с сожжением в Стокгольме на акции правых экстремистов Корана Турция может ратифицировать членство Финляндии в НАТО раньше, чем протокол о вступлении в альянс Швеции.