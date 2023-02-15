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Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин

Крупнейший акционер Pirelli собрался продать долю в производителе шин
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Sinochem Holdings Corp рассматривает возможность продажи своей доли в размере 37% в итальянском производителе шин Pirelli & C. SpA, пересматривая глобальный портфель активов. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Нефтехимическая компания со штаб-квартирой в Пекине находится на раннем этапе рассмотрения вопроса о продаже доли, отметили источники. В числе потенциальных покупателей – частные инвестиционные компании, которые уже высказали заинтересованность в приобретении доли. Sinochem является крупнейшим акционером Pirelli.

Китайские госкомпании, включая Sinochem, получили распоряжение от властей о пересмотре активов и продажи тех из них, которые не соотносятся с их основным бизнесом.

Sinochem может отложить решение о продаже доли в Pirelli или договориться о продаже ее части, отмечают источники.

Sinochem была сформирована в результате слияния Sinochem Group и China National Chemical Corp. Компания представлена в различных сегментах - от агрохимии и кормов для животных до нефтехимии и машиностроения, согласно данным на ее сайте.

В свою очередь Pirelli производит шины для премиальных автомобильных брендов, включая Ferrari NV, McLaren Automotive Ltd. и Bentley Motors Ltd. Вторым самым крупным акционером Pirelli после Sinochem является компания Provera, владеющая долей в размере 14,1%.

Pirelli должна отчитаться о финансовых результатах за 2022 год 22 февраля. Акции компании на торгах в Милане в среду дорожают на 1,1%.

Sinochem Holdings Pirelli
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