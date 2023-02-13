Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Блинкен не исключил переговоры с представителем Пекина на Мюнхенской конференции

Блинкен не исключил переговоры с представителем Пекина на Мюнхенской конференции
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с заведующим канцелярией Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства добавили, что переговоры состоятся в случае согласия обеих сторон. Если встреча состоится, то это будет первый подобный контакт между двумя странами после инцидентов с аэростатами, вызвавшими ухудшение отношений Вашингтона с Пекином.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических, а над США он оказался, так как сбился с курса. После этого Блинкен отменил запланированный визит в Китай.

В последние дни над территориями США и Канады были сбиты еще три воздушных объекта.

Китай США Госдепартамент Ван И Энтони Блинкен Мюнхенская конференция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

В РСТ посоветовали россиянам не рассчитывать на получение многократного шенгена

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях

В Италии коалиция правых партий лидирует на региональных выборах в двух ключевых областях

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

Многотысячные акции протеста проходят в Израиле из-за проекта судебной реформы

США опровергли заявления Пекина об отправке аэростатов в воздушное пространство КНР

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Столтенберг считает, что сбитые над США и Канадой аэростаты собирали разведданные

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Эксперты увидели шансы на ускорение роста экономики США наряду со сценариями рецессии

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений

Западные топ-менеджеры возобновляют поездки в Китай на фоне снятия COVID-ограничений
Землетрясение в Турции и Сирии

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 36 тысяч человек

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 февраля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });