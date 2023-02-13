Блинкен не исключил переговоры с представителем Пекина на Мюнхенской конференции

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с заведующим канцелярией Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства добавили, что переговоры состоятся в случае согласия обеих сторон. Если встреча состоится, то это будет первый подобный контакт между двумя странами после инцидентов с аэростатами, вызвавшими ухудшение отношений Вашингтона с Пекином.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля.

Ранее в феврале в небе над США был обнаружен и сбит китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным. В МИД КНР заявили, что аэростат был гражданским объектом, который использовался в научных целях, главным образом метеорологических, а над США он оказался, так как сбился с курса. После этого Блинкен отменил запланированный визит в Китай.

В последние дни над территориями США и Канады были сбиты еще три воздушных объекта.