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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Кандидат на пост премьер-министра Молдавии обнародовал список нового правительства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Дорин Речан представил парламенту состав правительства.

Согласно обнародованному списку, в состав нового правительства войдут только четыре новых человека, не считая премьер-министра. Это будущий министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа, министр финансов Вероника Сирецану-Врагалева, и министр юстиции Вероника Михайлов. Все они занимали должности государственных секретарей (заместителей министров) в этих же министерствах. Также, бывший директор Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов возглавит министерство энергетики, которое будет создано путем отделения департамента энергетики от министерства инфраструктуры и регионального развития.

Состав правительства Дорина Речана будет выглядеть следующим образом: вице-премьер-министр по цифровому развитию - Юрий Цуркану; вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития - Лилия Дабижа; вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции - Нику Попеску; вице-премьер-министр по реинтеграции Олег Серебрян; министр финансов - Вероника Сирецану-Врагалева; министр экономики - Думитру Алайба; министр энергетики - Виктор Парликов; министр юстиции - Вероника Михайлов; министр сельского хозяйства и пищевой промышленности - Валдимир Боля; министр здравоохранения - Алла Немеренко; министр труда и социальной защиты - Алексей Бузу; министр обороны - Анатолий Носатый; министр внутренних дел - Анна Ревенко; министр образования и исследований - Анатолие Топалэ; министр культуры - Серджиу Продан; министр окружающей среды - Иорданка-Родика Иорданов,. В силу занимаемой должности, в состав правительства входит башкан Гагаузии Ирина Влах.

Пленарное заседание парламента по вопросу утверждения правительства назначено на 14.00 16 февраля.

Как сообщалось, в пятницу о своей отставке заявила премьер-министр Наталья Гаврилица. Согласно Конституции, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего правительства. Президент Майя Санду выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру своего советника, секретаря Высшего совета безопасности Дорина Речана. В течение 15 дней кандидат на пост премьера представляет парламенту и просит выразить вотум доверия новому кабинету министров. Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) обладает большинством в 63 депутата. Утверждение правительства проводится голосами простого большинства - 51 из 101 депутата.

Молдавия Дорин Речан
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